Es war DIE Überraschung am Dienstag: Thore Schölermann (34) und Jana Julie Kilka (31) gaben öffentlich bekannt, dass sie schon seit April 2018 verlobt sind! Der romantische Antrag fand im Urlaub in Österreich statt – mit einem Ring OHNE Diamant. Den passenden Stein wollte der Moderator zusammen mit seiner Liebsten in Afrika selbst finden! Sechs Wochen nach dem Kniefall traten sie den Trip nach Angola auch an – und wurden fündig! Doch warum gibt es bislang noch kein Bild des vollendeten Schmuckstücks?

Ganz einfach – der Verlobungsring ist immer noch nicht fertig! "Die Ausfuhr eines Rohdiamanten ist kompliziert und obwohl wir alles korrekt geregelt haben, liegt der Stein noch bei den Behörden", erklärte Thore im Bunte-Interview. Sobald der Diamant freigegeben ist, wird er noch zum Schleifen und Fassen nach Belgien geschickt. Das lange Warten macht der Braut in spe aber nichts aus, was besonders bei ihrem Verlobten gut ankommt: "Jana nimmt das gelassen. Das zeigt mir umso mehr, dass sie meine Traumfrau ist", schwärmte der 34-Jährige.

Kennengelernt hatten sich Thore und Jana bereits vor über acht Jahren. Seitdem sind sie sowohl privat als auch beruflich unzertrennlich. Gemeinsam standen sie unter anderem als Moderatoren für das Reality-Format Get The Fuck Out Of My House vor der Kamera.

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann und Jana Julie Kilka

Anzeige

AEDT/WENN.com Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

Anzeige

Becher/WENN.com Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de