Bastian Yotta (42) ist für seinen Body-Kult bekannt: Seine stählernen Muskeln trainiert er regelmäßig im Gym oder läuft lange Strecken am Strand. Nach seinem Körper will der selbsternannte Life-Coach nun sein Haupt optimieren, wie er in seiner Instagram-Story verrät: "Ja, eine Haartransplantation. Die Haare sind umgezogen von hinten nach vorne, weil vorne bessere Sonne war, mehr Licht, lichter." Vor dem Eingriff musste sich der Reality-Star als erstes von seinem Schopf verabschieden: "Erst dachte ich mir, so eine Scheiße, kahl rasieren! Jetzt denke ich mir, irgendwie schaut der Look doch ziemlich geil aus", feiert er seine temporäre Glatze im Netz.



