Die Eiskönigin ist zurück – mit einem unerwartet düsteren Trailer! In "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" feierten die Frozen-Stars Elsa, Olaf, Anna und Co. im Jahr 2013 ihr großes Leinwand-Debüt. Nach zwei Kurzfilmen und einem Broadway-Musical soll im Dezember dieses Jahres nun endlich die Fortsetzung in den deutschen Kinos starten. Den ersten Teaser-Trailer veröffentlichte Disney aber schon am Mittwoch auf YouTube – und der verspricht viel finstere Action in einem ganz neuen Setting. "Es ist nicht nur ein Sequel, sondern vielmehr eine Weiterführung der ersten Story. Es wird größer, epischer. Sie werden weit außerhalb ihres Königreichs Arendelle unterwegs sein", verriet Regisseurin Jennifer Lee (47) bereits vor wenigen Wochen im Interview mit Variety.

Supplied by WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de