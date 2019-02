Mit heißen Shows kennt sich Micaela Schäfer (35) aus! Das berühmteste Nacktmodel Deutschlands ist selten darum verlegen, die Hüllen fallen zu lassen, oder mit Tabuthemen zu kokettieren. Mit ihrer unangepassten Art polarisierte die Berlinerin bereits in unzähligen Reality-TV-Formaten wie zum Beispiel im Dschungelcamp oder in Das Sommerhaus der Stars. Jetzt tritt Mica erneut vor die Kameras – allerdings als Moderatorin ihrer eigenen und ganz besonderen Castingshow.

In der Webshow auf treff6.tv treten fünf Kandidatinnen um den Titel des Amateur Star 2019 an. Und bei den Akteurinnen handelt es sich um keine Unbekannten: So sind neben den Erotik-Sternchen Bonnie Stylez, Aby Action, Mia Blow auch Ex-DSDS-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (29) und Paris Herms alias Real Barbie of Berlin zu sehen. Den Girls soll zudem einiges abverlangt werden: Die Aufgaben bestehen aus dem Verwöhnen von Obst und Gemüse mit dem Mund, Striptease und erotischem Eincremen. Am Ende entscheidet der Zuschauer per Voting, wer die beste Performance abgegeben hat.

Micaela ist jetzt schon Feuer und Flamme für das Projekt: "Der Wettbewerb ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich werde die Kandidatinnen intensiv unter die Lupe nehmen. Denn nur eine kann Amateur Star 2019 werden", heißt es in der Pressemitteilung. Doch bei der Moderation des Erotik-Contests soll es für Mica nicht bleiben – die 35-Jährige wird auch selbst ihr Können unter Beweis stellen.

Starpress/WENN.com Sarah Joelle Jahnel in Stuttgart 2017

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms – Instagram-Star und bekannt als "Real Barbie of Berlin"

Mischke, Andre Micaela Schäfer, Model

