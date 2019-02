Seit Anfang Februar geht Germany's next Topmodel schon in die 14. Runde – Model-Mama Heidi Klum (45) sucht wieder nach einer neuen Laufsteg-Schönheit. Damit verbunden sind üblicherweise viele Shootings und Challenges für die Kandidatinnen, in denen sie ihr Bestes geben müssen. Währenddessen besonders schwer: Die Mädels haben so gut wie gar keinen Kontakt zu ihren Liebsten. Das hinterlässt Spuren, wie die Teilnehmerinnen der vergangenen Staffel Sally (18), Toni (19) und Klaudia (22) im Promiflash-Interview vor Kurzem preisgaben. "Ich hatte auch einmal einen Nervenzusammenbruch im Bus, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auch richtig belastend!", verriet Klaudia über ihre Zeit bei der Castingshow.



