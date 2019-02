Darauf haben die Disney-Fans lange gewartet: Am 23. Mai startet die Real-Verfilmung von "Aladdin" in den deutschen Kinos. Der Film dreht sich genau wie das Original von 1992 um den Straßenjungen Aladdin, der zusammen mit seinem Affen-Freund Abu eine magische Wunderlampe findet. Die Figur des Flaschengeistes Dschinni ist bis heute Kult und wird in dem Streifen von Regisseur Guy Ritchie (50) von keinem Geringeren als Hollywood-Star Will Smith (50) gespielt. In dem aktuellen Teaser können die Zuschauer schon jetzt einen ersten Blick auf den Schauspieler ganz in Blau werfen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de