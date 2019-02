Shirin David (23) kann ihr Glück kaum fassen! 2019 steht bei dem YouTube-Star ihre Musik an erster Stelle. In wenigen Monaten wird die Blondine bereits ihr Debüt-Album auf den Markt bringen. Zwei Singles hat sie inzwischen herausgebracht, für ihren aktuellen Song "Gib ihm" sogar schon das Musikvideo abgedreht. Ausgerechnet der Dreh brachte die Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story zum Weinen – vor lauter Freude!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de