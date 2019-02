Immer wieder kursieren Gerüchte um Enisa Bukvic und Simon Desue (27). Das Model und der YouTube-Star seien verlobt, eine Hochzeit stehe kurz bevor oder auch die Babyplanung habe längst begonnen. Besonders durch Enisas aktuelle Teilnahme bei Germany's next Topmodel geraten diese Themen wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Mit Promiflash sprach die dunkelhaarige Schönheit schon im Sommer 2018 über die ständigen Spekulationen: "Er und ich sind verlobt? Wir sind nicht verlobt. Nicht zurzeit." Ob sich an diesem Stand inzwischen etwas geändert hat?



