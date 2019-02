Erneut werden Vorwürfe gegen eine berühmte Persönlichkeit erhoben: Sieben Frauen werfen dem Solo-Künstler Ryan Adams sexuelles Fehlverhalten und Manipulation vor. Darunter dessen Ex-Frau, die 34-jährige Schauspielerin Mandy Moore (34), die ihren damaligen Mann beschuldigt, kontrollierendes Verhalten an den Tag gelegt zu haben, sowie eine minderjährige Bass-Spielerin. Um über die Frauen Kontrolle auszuüben, habe der Sänger auch die Musik benutzt. Der 44-Jährige weist die schweren Anschuldigungen von sich.

Ein Bericht der New York Times machte die Vorwürfe der sieben Frauen gegen Ryan öffentlich. In diesem heißt es, er habe Frauen einerseits Karrierehilfen angeboten, sie dann jedoch bedrängt, wenn sie auf seine sexuellen Forderungen nicht eingehen wollten. Zudem soll Ryan in 3.217 Textnachrichten mit einem minderjährigen Fan anzüglich geworden sein. Laut der US-Zeitung hatten die beiden Telefonsex, in einem Videochat soll er sich zudem vor dem 15- beziehungsweise später 16-jährigen Mädchen entblößt haben. “Ich würde Probleme bekommen, wenn jemand wüsste, dass wir so sprechen”, soll er ihr im November 2014 geschrieben haben.

Ryan weist die Vorwürfe gegen sich zurück. Er nannte den Zeitungsbericht ein “erschütternd unrichtiges” Bild. Auf Twitter schrieb er: “Ich bin kein perfekter Mann und ich habe viele Fehler gemacht.” Außerdem wolle er sich bei allen Frauen entschuldigen, die er “unwillentlich verletzt” habe.

