Es ist wohl die Überraschung der neuen Staffel von Let's Dance! Nachdem Nazan Eckes (42) zwischen 2006 und 2010 als Moderatorin in der Sendung zu sehen war, wird die Schönheit ab März dieses Jahres selbst die Hüften auf dem hart umkämpften Parkett schwingen. Vor knapp einem Jahr verriet die 42-Jährige Promiflash bereits, was sie an der Sendung am meisten liebt. "Das ist so eine emotionale Geschichte und ich glaube, das zu beobachten, macht auch vielen Leuten Spaß. Es ist nach wie vor eine der schönsten Shows im deutschen Fernsehen, finde ich persönlich. Man schaut sich das gerne an", erläuterte die gebürtige Kölnerin. Jetzt darf sie all das selbst als Kandidatin erleben!



