Damit hätte wohl niemand gerechnet! Für Sänger Roland Kaiser (66) läuft es beruflich immer noch so richtig rund. Im März soll ein weiteres Album des Echo-Gewinner erscheinen. Schlager-Kollege Florian Silbereisen (37) wird dem Berliner am 16. März sogar mit einer eigenen Show huldigen: Mit dem "Kaisertag", wie ihn Florian taufte. In seinem Privatleben musste der 66-Jährige zuletzt allerdings einen herben Rückschlag verkraften – denn einer seiner zahlreichen Fans hat den Musiker dreist hinters Licht geführt!

Wie Bild berichte, habe sich Cindy aus Leipzig als Patientin mit Krebs im Endstadium ausgegeben und Roland um mehrere tausend Euro erleichtert – dabei wollte er seiner Anhängerin lediglich ihre letzten Wünsche erfüllen. "Ich habe 12.000 Euro investiert, um Cindy zu betreuen und ging mit ihr auf Reisen", verriet der "Amore Amore"-Interpret. Er habe sie tagelang im Rollstuhl durch die Gegend geschoben. "Es ist wirklich sehr unschön, zu erfahren, dass sich jemand ein Treffen mit einem Künstler auf dem Rücken von wirklich hilfsbedürftigen Menschen erschleicht", so Roland. Mit Medikamenten und Injektionsnadeln habe die 31-Jährige ihre Krankheit bestärkt – dabei handelte es sich lediglich um Vitamin-Tabletten und um mit Kochsalzlösung gefüllte Spritzen, wie sich nun herausstellte.

Die Schummelei hätte dann schließlich ein Ende gefunden, als Cindy versucht habe, sich mit einem ärztlichen Attest einen Preisnachlass für eine Kreuzfahrt zu ermogeln. Ein Bordarzt habe bei der Recherche herausgefunden, dass es sich dabei um falsche Angaben handelte. Auch die Polizei sei mittlerweile eingeschaltet worden und würde die Höhe des Gesamtschadens ermitteln.

Getty Images Roland Kaiser im April 2016

Anzeige

Getty Images Roland Kaiser in Dortmund 2017

Anzeige

Getty Images Roland Kaiser bei der Tulip Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de