Was für ein königlicher Look von Herzogin Kate (37)! Die Ehefrau von Prinz William (36) zählt schon seit Jahren zu den absoluten Mode-Ikonen in Großbritannien. Immer wieder beweist sie ein sichereres Händchen für Styles für jeden Anlass – ob elegante Abendrobe oder braves Businesskostüm. Ihre Kleidung ist stets klassisch, aber dennoch überaus modern! Jetzt präsentierte sich die dreifache Mama bei der Dinner-Gala "100 Women in Finance" mal ganz mädchenhaft: Im rosa Märchenprinzessinnen-Kleid haute sie die Royal-Fans vom Hocker.

Hewitt/SplashNews.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de