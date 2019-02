Kim Gloss (26) erntet scharfe Kritik von ihren Fans! Dass die einstige DSDS-Teilnehmerin großen Wert auf ihr Äußeres legt, ist kein Geheimnis. 2010 legte sie sich dafür sogar erstmals unters Messer. Mittlerweile scheint Kim mit ihrer Optik nicht mehr so ganz den Geschmack ihrer Community zu treffen: Unter einem Selfie, das die 26-Jährige kürzlich auf Instagram postete, wurde hitzig diskutiert. Verfällt Kim dem Beauty-Wahn? "Ich kann verstehen, wenn sich jemand mit etwas unwohl fühlt, das er verbessern will. Aber in deinem Fall finde ich, dass du es übertreibst", lautete nur ein Kommentar der aufgebrachten User.



