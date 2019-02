Dieser Eingriff kostete Angelina Heger (27) jede Menge Überwindung – nicht nur im Vorfeld, sondern auch im Umgang mit den deutlich sichtbaren Folgen. Wegen einiger alter Pickelnarben im Gesicht griff die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin jetzt zu einem extremen Mittel. Sie unterzog ihre Haut einer medizinischen Laserbehandlung, die auch lange Zeit danach noch sichtbar war. "Okay, ich muss sagen: Mir ist das so heftig unangenehm, so rumzulaufen! Aber ich habe keine Pickel mehr", freute sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story.



