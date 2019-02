Was für ein grandioser Liebesbeweis zum Valentinstag: Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) haben sich verlobt! Die Turteltauben führen seit knapp drei Jahren eine On-Off-Beziehung – nun wollen sie sich nie wieder trennen. Dafür stellte der Schauspieler der Sängerin am Donnerstag die Frage aller Fragen! Den pinken Verlobungsring in Blumenform präsentierte die Ehefrau in spe total glücklich mit ihrem Liebsten an der Seite auf ihrem Instagram-Profil.

