In der Nacht von Donnerstag auf Freitag droppte Pietro Lombardi (26) seine brandaktuelle Single "Nur ein Tanz"! Nach seinem letzten Megaerfolg "Phänomenal" warteten die Fans schon sehnsüchtig auf ein neues Lied des Sängers. Und wie kommt es an? Die Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage sind begeistert – 80 Prozent finden die Nummer wirklich gut. Doch auch die deutschen Promis konnten es anscheinend kaum abwarten: Via Instagram feiern unter anderem Singer-Songwriter Mike Singer (19), Pies bester Bro Kay One (34) oder auch Ex-Monrose-Mitglied Senna Gamour (39) den Track. Ebenfalls schon ganz angefixt: Dominic Harrison (27). Der Fitness-YouTuber dreht die Musik zu Hause laut auf und zappelt gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose (1) direkt so richtig ab.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de