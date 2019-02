Für die Dschungelcamp-Bewohner 2019 sind die harten Wochen des Hungerns vorbei: Schlemmen ist angesagt! In der Dschungel-Ausgabe von Das perfekte Promi-Dinner hauen sich acht der insgesamt zwölf Stars und Sternchen ordentlich den Bauch voll. Nicht mit von der kleinen Kochpartie: Bastian Yotta (42) – und das hat einen romantischen Grund. "Ganz einfach, weil morgen Valentinstag ist und die Dreharbeiten wären bis zum 18. gegangen", rechtfertigte der "Mircale Morning"-Motivator sein Fehlen in seiner Instagram-Story am Mittwoch. Statt am Herd zu stehen, genießt der 42-Jährige lieber Zeit zu zweit mit seiner Freundin Maria.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de