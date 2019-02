Ledige Liebesanwärter wollen aktuell bei Schwiegertochter gesucht wieder die Eine finden. Neben ihren Müttern hilft den sanftmütigen Singles vor allem Amors rechte Hand Vera Int-Veen (51) bei der Brautschau. Die Moderatorin weiß ganz genau, woran ihre oftmals schüchternen Schützlinge in ihrem Vorhaben scheitern: Die herzlichen Herren haben einfach zu hohe Ansprüche! "Das ist immer so ein bisschen 'Wünsch dir was'. Ich frag ja auch immer 'Wie muss sie sein?' Und dann fangen die an und beschreiben mir 'ne Heidi Klum", erklärte Vera neulich im Promiflash-Interview. In solchen Fällen appelliere die 51-Jährige an die Vernunft der Männer und weise sie darauf hin, auch mal einen Blick auf die inneren Werte ihrer bodenständigen Bewerberinnen zu werfen.

