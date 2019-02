Neue Anschuldigungen gegen R. Kelly (52)! Gegen den Sänger wird seit einigen Wochen wieder ermittelt. Schon vor Jahren wurden die ersten Vorwürfe laut, der Musiker habe Sex mit Teenagern gehabt und zudem mehrere Frauen sexuell missbraucht. Durch die Doku "Surviving R. Kelly" werden nun viele dieser Fälle neu aufgerollt. Außerdem könnte es jetzt ein weiterer Anklagepunkt gegen R. Kelly hinzukommen: Ein Video soll ihn beim Sex mit einer 14-Jährigen zeigen!

Wie der Sender CNN berichtet, habe ein Informant das besagte Tape an den Anwalt Michael Avenatti übergeben, der die Aufnahmen gleich an die Ermittler weitergeleitet habe. Auch Mitarbeiter der TV-Station haben das 45-minütige Video, das den "I Believe I Can Fly"-Interpreten mit einem Teenager zeigen soll, offenbar gesehen. In der Aufnahme seien mehrere sexuelle Handlungen zwischen dem Star und dem Teenie zu sehen. Außerdem habe das Mädchen den heute 52-Jährigen "Daddy" nennen müssen. Ob der Clip tatsächlich zu einer weiteren Anklage gegen den Künstler führen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

R. Kellys Anwalt Steven Greenberg halte von den neuen Vorwürfen gegen seinen Klienten jedenfalls nichts, wie er im Interview mit der Zeitung The Sun erklärte: "Falls in dem Video wirklich das zu sehen ist, was behauptet wird, dann hat sich Mr. Avenatti strafbar gemacht, als er es CNN übergeben hat. Genauso wie die Reporter, die es sich angesehen haben", behauptete der Jurist. "Ich bezweifele, dass sich einer von ihnen in so eine Position bringen würde. Deshalb und wegen einiger anderer Fakten, die ich kenne, zweifle ich an diesem Bericht."

Getty Images R. Kelly bei den MTV Video Music Awards 2005

Spencer Platt/Getty Images Michael Avenatti in New York

Mike Pont/Getty Images R&B-Sänger R. Kelly, 2015

