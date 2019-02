Läuten für Isabell Horn (35) nun schon bald die Hochzeitsglocken? Vor wenigen Tagen sorgte die ehemalige GZSZ-Darstellerin für eine echte Überraschung: Sie gab bekannt, dass sie ihr zweites Kind mit ihrem Partner Jens Ackermann erwartet. Nach der Geburt von Töchterchen Ella vor rund zwei Jahren erweitern sie ihre kleine Familie also erneut. Nur auf einen Schritt warten Fans vergeblich: Der Traualtar war für Jens und Isabell bisher nicht in Sicht. Haben die Schwanger-News daran vielleicht etwas ändern können? Promiflash hakte auf der Movie meets Media-Party im Rahmen der Berlinale bei der Schauspielerin nach: "Das müsst ihr Jens fragen. Ruft ihn bitte an, ruft meinen Freund an und fragt, wann ich endlich einen Antrag bekomme", scherzte Isabell. Einer Hochzeit abgeneigt scheint sie aber nicht zu sein...



