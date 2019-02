Vor sechs Jahren erschien der erste Teil von Anna Todds (29) After-Buchreihe. Im Mittelpunkt der erotischen Lovestory stehen die ungleichen Studenten Hardin und Tessa. Dieses Jahr kommt die Erfolgsgeschichte endlich in die Kinos. Im Film werden die Hauptcharaktere von Hero Fiennes-Tiffin (21) und Josephine Langford (21) verkörpert. Und neue Bilder der Bestsellerverfilmung versprechen: Es knistert gewaltig zwischen den Hauptdarstellern. Vor allem die Szene am See ist heiß geworden. Doch der Dreh dieser Sequenz war alles andere als prickelnd. Warum? Das verriet Anna im Promiflash-Interview: "Es hat nicht aufgehört zu regnen und es hat gedonnert, es gab Blitze und wir mussten den Ort für eine Stunde verlassen, weil man bei Blitzen nicht drehen kann, erzählte sie im Gespräch.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de