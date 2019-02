Sie lässt tief blicken: Kim Kardashian (38) ist seit Jahren für ihre extravaganten Looks bekannt. Mal überrascht sie ihre Fans mit einer knalligen Haarpracht, mal sind es ihre superaufreizenden Outfits, die ihre Bewunderer verblüffen. Am 17. Februar setzte sie alledem noch eine Schippe drauf: In einem extrem engen Kleid gewährte Kim der Öffentlichkeit beinahe freie Sicht auf ihre prallen Brüste!

Wie HollywoodLife berichtet, war die baldige Vierfach-Mama am Sonntagabend zu Gast bei den fünften Hollywood Beauty Awards in Los Angeles. Paparazzi knipsten die 38-Jährige beim Verlassen der Preisverleihung in einem speziellen Kleid. Nur einzelne Stoff-Fetzen bedeckten die nackten Boobies der Unternehmerin – der Cut-out-Look brachte sie hervorstechend zur Geltung. Ein wenig Tape war wohl der Grund, dass die Make-up-Queen keine Nippel-Show vor den Fotografen abgezogen hat.

Dass Kim fast immer mit ihrer Kleidung für wahre Fashion-Momente sorgt, bewies sie auch neulich beim Shoppen. In einer dunkel glänzenden Gummihose und einer hellblauen Sportjacke machte die Gattin von Kanye West (41) den Gang aus einem Zoogeschäft zu einem regelrechten Laufsteg-Erlebnis.

Splash News Kim Kardashian in Miami

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

