Charlotte Würdig (40) und Verona Pooth (50) verbindet weitaus mehr als nur die Unterhaltungsbranche! Was einige Fans der Moderatorin und der Werbe-Ikone nicht wussten: Die beiden sind Freundinnen! Und wenn ihr prall gefüllter Terminkalender es zulässt, verbringen sie auch gerne etwas Zeit zu zweit – zum Beispiel beim gemeinsamen Friseurbesuch oder beim Shopping. Im Interview mit Promiflash auf der Place to b Berlinale-Party lüftete Charlotte das Geheimnis, wie die Ladys ihre Freundschaft hegen und pflegen. "Wenn sich die oder der andere längere Zeit nicht meldet, dann ist das auch okay, weil wir wissen ja, wie schnell unser Alltag ist", plauderte die 40-Jährige aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de