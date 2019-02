Lily Allen (33) weiß, wie man die Blicke auf sich zieht! Ob privat oder auf der Bühne – die Sängerin präsentiert sich gerne in extravaganten Outfits. Am Donnerstag auf einem Homosexuellen-Event bewies die "It's Not Fair"-Interpretin wieder einmal ihren ausgefallenen Geschmack. Bei ihrem Dress konnten selbst die anwesenden Erotikdarsteller und Drag-Queens einpacken – und noch etwas fiel auf: Lilys Strahlen!

In einem rosa Velours-Trainingsanzug und silbernem Spaghetti-Top erschien die 33-Jährige zu G-A-Y Porn Idol 2019 im bekannten Londoner Gay-Club "Heaven". Ihrem Look hatte sie mit pinkem Lidschatten und einer langen Statement-Kette den letzten Schliff verpasst. Zwischen den Erotik-Stars Sophie Anderson und Rebecca More fühlt sich Lily auf den Fotos sichtlich wohl: Mal schmiegt sie sich an ihre Schultern, dann umarmt sie die beiden hemmungslos.

Für die Verkleidungskünstlerin handelte es sich nicht um ihren ersten Ausflug ins Rotlicht-Milieu. Im vergangenen Jahr hatte sie ihre Fans mit einem pikanten Geständnis überrascht: Nach der Scheidung von ihrem Mann habe sie Escort-Damen für Sex bezahlt.

