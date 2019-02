Erst kürzlich präsentierte Shirin David (23) die zweite Single ihres neuen Albums. Während man in "Orbit" bisher nur die Stimme der YouTuberin bestaunen konnte, brachte sie für Song Nummer zwei, "Gib ihm", jetzt auch gleich ihr allererstes Musikvideo an den Start. Beim ersten Blick auf den Clip bekommen viele Fans gleich Schnappatmung: Ist Shirin etwa die deutsche Nicki Minaj (36)? Mit dem Musikvideo erinnert sie zumindest stark an die Rapperin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de