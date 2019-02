Fack ju Göhte gibt's auch auf Spanisch! Seit 2013 begeistert die Geschichte von Ex-Knacki Zeki Müller und seiner Lehrer-Kollegin Lisi Schnabelstedt die Fans in den deutschen Kinos. In insgesamt drei Teilen schlug sich der frühere Bankräuber, gespielt von Elyas M’Barek (36), mit verzogenen Teenagern rum – und auch die Amerikaner ließen sich vom "Fack ju Göhte"-Fieber anstecken: 2016 erschien mit "No Manches Frida" die spanischsprachige US-Version des Films. Jetzt folgt das Remake des zweiten Teils – und der Trailer verrät schon jetzt eindeutige Parallelen zum deutschen Original!

Constantin Film/Courtesy Everett Collection/ Action Press, Pantelion Films /Courtesy Everett Collection



