Ob Sarah Lombardi (26) mit dieser Rückmeldung gerechnet hat? Am Wochenende postete sie einen betont heißen Schnappschuss von sich selbst in der Badewanne, doch ihre Fans sehen in dem Foto viel mehr als das. In den Kommentaren kamen sofort drei Fragen auf: War die Sängerin nackt? Vernachlässigte sie ihren Sohn Alessio (3)? Und: Wer schoss eigentlich das Bild? Das klärt Sarah auch gleich auf Instagram auf! So viel vorab: Ganz unbekleidet war die junge Mutter nicht ins Badewasser gestiegen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de