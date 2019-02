Michael Wendlers (46) neue Freundin Laura M. steht offen zu ihrer Liebe. Immer wieder veröffentlicht die gerade einmal 18-Jährige gemeinsame Schnappschüsse mit dem Schlagersänger. Kritik wegen des Altersunterschiedes von stolzen 28 Jahren prallt an der jungen Frau einfach ab. Doch unter ihrem aktuellen Post steht plötzlich etwas ganz anderes im Mittelpunkt des Hates: Lauras Dekolleté. "Also, was an herausfallenden Boobs gut aussehen soll, verstehe ich nicht", echauffiert sich eine Instagram-Userin.



