Zeigt Enisa Bukvic jetzt ihr wahres Gesicht? Die schöne Schwedin kämpft aktuell im TV um den Titel Germany's next Topmodel. Dabei war die Brünette schon vorher keine Unbekannte: Als Freundin von YouTube-Star Simon Desue (27) ist sie selbst längst eine wahre Web-Bekanntheit. In aufwendigen Prank-Videos nimmt sich das Paar zu gerne mal auf den Arm. Schauspielerei gehört da natürlich stets dazu. Besonders deshalb freuen sich die Kandidatinnen aus dem letzten Jahr so auf die 24-Jährige: "Ich bin auch megagespannt, weil die meisten Sachen, die sie so macht, zum Beispiel mit ihrem Freund zusammen auf YouTube, das ist ja alles geschauspielert. Das weiß man ja auch. Mich würde mal interessieren, wie sie dann auch wirklich im echten Leben ist", verriet Sally (18) gegenüber Promiflash.



