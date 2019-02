Ryan Adams hat eine harte Zeit vor sich! Der Sänger und Songwriter muss sich mit schweren Vorwürfen von sieben Frauen, darunter auch Ex-Frau Mandy Moore (34), auseinandersetzen. Die Anschuldigungen lauten auf sexuelle Belästigung und psychische Unterdrückung. Auch einer damals minderjährigen Musikerin soll sich der Künstler im Internet unangemessen gezeigt haben. Obwohl er alle Vorwürfe von sich weist, hat sein Plattenlabel nun erste Konsequenzen gezogen: Die Veröffentlichung von Ryans neuem Album wurde gestoppt.

"Big Colors" heißt das neue Album des Musikers. Es sollte am 19. April 2019 beim Label Pax-Am veröffentlicht werden. Angesichts der Anschuldigungen gegen den Sänger hat sich das Label allerdings dagegen entschieden. Die Veröffentlichung sei gestoppt, wie der Musikhändler Bull Moose via Twitter verriet. Dieses Werk sollte das erste einer Trilogie werden, die Ryan 2019 veröffentlichen wollte. Auch verschiedene US-Radiosender haben die Musik des Sängers aus dem Programm genommen.

Mandy Moore hat die dunkle Seite des "Do You Love Me"-Interpreten lange miterlebt. Die Stars heirateten 2009 und reichten sechs Jahre später die Scheidung ein. Mandy gab gegenüber dem Magazin People zu, wie sehr sie in der Ehe gelitten habe: "Es war schwer. Es war dunkel. Es war verwirrend. Es war einsam. Es gab keinen Raum für mich."

