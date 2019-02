Kim Kardashian (38) mag zwar eine große Stilikone sein, doch dem Reality-TV-Star unterlaufen regelmäßig bizarre Fashion-Fails. Erst am vergangenen Wochenende tauchte die Make-up-Queen in einem sehr skurrilen Fummel auf den Hollywood Beauty Awards auf. Ihr enges schwarzes Kleid hatte so große Schlitze, dass ihr kompletter Under-Boob zu sehen war und der Rest ihrer Brust sehr gequetscht aussah. Bei den Promiflash-Lesern fiel dieser Look gnadenlos durch.



