Geht Domenico De Cicco (36) jetzt etwa unter die Sänger? Der Reality-TV-Star zeigt seine diversen Talente gerne auf der Mattscheibe – doch will er jetzt wirklich auch Musik machen? In einem Instagram-Clip präsentiert sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer nun singend mit einer Gitarre. Doch von dem Vater einer Tochter wird es so schnell keine CD geben – er habe mit der Gesangseinlage lediglich gute Stimmung bei der Aufzeichnung von Das perfekte Promi-Dinner zaubern wollen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de