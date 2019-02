Es ist eine wahre Schocknachricht aus der Fashion-Welt: Der weltberühmte Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) ist tot! Der Designer verstarb am heutigen Dienstag im Alter von 85 Jahren. Wie französische Medien, unter anderem Pure People berichten, wurde der Kreativdirektor des Modehauses Chanel am Montagabend im Hôpital américain de Paris in Neuilly-sur-Seine eingeliefert. Die bisherige Todesursache ist noch nicht bekannt – Karl hatte in den letzten Monaten aber immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.



