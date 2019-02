Mit Karl Lagerfeld (✝85) muss sich die Modebranche von einem der größten Designer überhaupt verabschieden. Am Dienstag verstarb der Modeschöpfer im Alter von 85 Jahren in Paris und versetzt die Fashion-Szene damit in eine echte Schockstarre. Lagerfeld, mit seinem charakteristischen Mozartzopf, der schwarzen Sonnenbrille und dem stets dunklen Anzug, prägte die Mode der vergangenen Jahre wie kaum ein Zweiter. Promiflash fasst das bewegte Leben der Chanel-Legende nun noch einmal zusammen!



