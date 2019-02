Kim Kardashian (38) zeigt eben gerne, was sie hat! Erst am Sonntagabend sorgte die Reality-Schönheit mit ihrem Body für ordentlich Aufsehen. Bei den fünften Hollywood Beauty Awards in Los Angeles präsentierte die Frau von Rapper Kanye West (41) sich in einem supergewagten Kleid – lediglich einzelne Stofffetzen bedeckten dabei ihre nackten Brüste! Ähnlich sexy zeigte sie sich nun auch am Morgen darauf: Kim setzte jetzt ihre heißen Beine in Szene!

Den hübschen Schnappschuss postete die Halbschwester von Kylie Jenner (21) via Instagram. Auf dem Pic rekelt Kim sich auf einem Sessel und bringt durch ihre laszive Pose perfekt ihre nackten langen Beine zur Geltung, die knackig wie nie wirken! Kein Wunder: Aus ihren Updates in den vergangenen Wochen geht hervor, dass sie aktuell fast täglich im Fitnessstudio schwitzt – angespornt von einem Personal Trainer.

Auch bei der amfAR-Gala Anfang Februar dürfte die 38-Jährige sämtliche Blicke auf sich gezogen haben – oder besser gesagt auf ihr Dekolleté! Bis zum Bauchnabel reichte der Ausschnitt ihres freizügigen schwarzen Kleides. Was sagt ihr dazu, dass Kim sich aktuell besonders sexy präsentiert? Stimmt ab!

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kanye Wests Frau Kim Kardashian

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR Gala, 2019

