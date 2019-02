Will Nadja Abd el Farrag (53) den Zickenkrieg wieder aufleben lassen? 1996 geriet die DJane das erste Mal mit Verona Pooth (50) aneinander. Der Grund: Naddels Langzeitfreund Dieter Bohlen (65) hatte sie für Verona verlassen. Und wenig später heiratete der Poptitan das brünette Model sogar. Auch wenn die Ehe der beiden nur wenige Wochen hielt und Dieter letztendlich wieder zu Nadja zurückkehrte, blieb deren Abneigung gegenüber der Konkurrentin wohl bestehen. In einem Interview mit IN holte Naddel nun erneut gegen ihre einstige Rivalin aus: "Sie hatte ihre Zeit. Jetzt sieht alles seltsam an ihr aus. Ich denke, sie hat wirklich ein Problem mit dem Älterwerden."



