Pietro Lombardi (26) ist superhappy! Seit dem vergangenen Freitag ist sein neuer Song Nur ein Tanz auf dem Markt und wird seitdem im Radio rauf- und runtergespielt. Das dazugehörige Musikvideo veröffentlichte der ehemalige DSDS-Sieger nun auch und schien schon vorab mit dem Ergebnis komplett zufrieden zu sein. "Ich freue mich halt, weil es ist eben ein bisschen anders. Also die Leute kennen den Pietro jetzt wie gesagt aus Señorita und Phänomenal – dieses Latino, Tanktop, cool. Jetzt wird es erwachsener", verriet er Promiflash schon Ende Januar auf der Lambertz Monday Night über den Clip. Was so anders ist und warum Pie reifer geworden ist, ist im Video zu sehen.



