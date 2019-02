Machen Sarah Lombardi (26) und Oliver Pocher (41) etwa gemeinsam Ferien? Vor Kurzem verbrachte die Sängerin mit Söhnchen Alessio (3) einen Winter-Urlaub in den traumhaften Bergen von Ischgl. Neben schneereicher Action wie Rodel- und Snowboardfahren war bei Sarah auch Entspannung angesagt – sie postete sexy Schnappschüsse von sich, auf denen sie in einer Badewanne sitzt. Aufmerksamen Usern fiel dabei auf: Oliver Pocher hatte einige Tage zuvor ebenfalls Bilder aus derselben Wanne geteilt!

Die entscheidenden Indizien: Der Blumenstrauß in der linken Ecke und die Aussicht in beiden Instagram-Beiträgen sind identisch! Doch diese Parallele ist reiner Zufall. Denn das Hotel, in dem die "Genau hier"-Interpretin und der zukünftige Let's Dance-Teilnehmer untergebracht waren, ist ein Tummelplatz für viele Promis. So veröffentlichten bereits die Influencer Anna Maria Damm (22), ihre Schwester Katharina und Social-Media-Star Maren Wolf (26) Bilder aus derselben Wanne. Und auch It-Girl Bonnie Strange (32) nahm in dem schönen Setting bereits ein Schaumbad.

Sarah sorgte mit ihrem Badewannen-Pic noch aus einem anderen Grund für Aufsehen: Auf einem Foto sieht es so aus, als ob die 26-Jährige komplett nackt wäre. Das zweite Posting klärte jedoch auf: Sarah trug ein trägerloses Bikini-Oberteil.

