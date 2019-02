Sarah Lombardi (26) und Oliver Pocher (41) sorgen mit einigen Schnappschüssen aus dem Urlaub momentan für mächtig Verwirrung bei den Fans. Nach ihrer aufregenden Zeit bei Dancing on Ice gönnte sich die Sängerin jetzt eine wohlverdiente Auszeit in Ischgl. Dass sie es sich im Hotel richtig gut gehen ließ, bewies vor allem ein Instagram-Foto, auf dem Sarah in einer luxuriösen Badewanne zu sehen war. Dieser Anblick kam der aufmerksamen Community bekannt vor: Nur wenige Tage zuvor hatte niemand Geringeres als Oli ebenfalls ein Bild mit derselben traumhaften Kulisse gepostet. Nur Zufall oder planschten die zwei TV-Stars womöglich sogar bewusst in der gleichen Wanne?

