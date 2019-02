Sarah Lombardi (26) steht beruflich ganz oben auf dem Treppchen – privat hingegen soll es für die amtierende Dancing on Ice-Gewinnerin nicht so gut laufen: Bunte berichtet, zwischen Sarah und ihrem Freund Roberto sei alles aus. Seit einem halben Jahr ist er an ihrer Seite, immer wieder zeigte sich die 26-Jährige total verliebt mit dem Halbitaliener im Netz. Roberto durfte sogar schon Sohnemann Alessio (3) kennenlernen. Insider wollen jetzt jedoch wissen: Roberto habe Sarahs Vertrauen missbraucht, die zwei sollen inzwischen getrennte Wege gehen.



