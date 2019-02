Sie macht ab sofort die großen deutschen Laufstege unsicher! Am Dienstag präsentierte Star-Designer Brian Rennie in Berlin seine Couture-Show in Zusammenarbeit mit Vigour Vogue. Bei dem großen Catwalk-Event lief nicht nur Model-Ikone Franziska Knuppe (44), auch Fashion-Frischling Alana Siegel, Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel (73), durfte die tollen Kleider präsentieren! Im Promiflash-Interview fasste sie ihre ersten Eindrücke zusammen: "Ich habe mich total gefreut. Das war für mich eine wahnsinnige Ehre, für Brian Rennie laufen zu dürfen und Vigour Vogue, und das war meine erste Show und deshalb war ich sehr nervös, vor allem vor so vielen Leuten."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de