Sophia Vegas (31) hat offenbar keine Lust auf Stress! Anfang Februar brachte das TV-Sternchen sein erstes Kind auf die Welt. Seitdem musste die Blondine heftige Kritik an ihren Mutterqualitäten einstecken: Ihre Hater störten sich nicht nur daran, dass die 31-Jährige ihre Tochter Amanda Jaqueline nicht stillen möchte, sondern zusätzlich auch noch eine Nanny engagiert hat. Auch Sophias Promikollegin Djamila Rowe (51) ätzte in aller Öffentlichkeit gegen die Reality-Beauty und bezeichnete sie sogar als schlechte Mutter. Statt mit Giftpfeilen zurückzuschießen, postet die Stiletto-Liebhaberin nun aber viel lieber ein neues Baby-Pic, das sie mit einem eindeutigen Rat an ihre Hater versieht: "Jeder neue Tag mit meinem Engel ist so unglaublich besonders. Und ich kann nur meinen lieben Kritikern wünschen, dass auch ihr irgendwann so vollkommen und glücklich in eurem Leben seid, dass ihr eure Energie für endlose Liebe anstatt für Hass nutzt. Ansonsten wünsch ich euch viel Erfolg, denn Karma ist eine Bitch!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de