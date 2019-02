War der King of Pop etwa nicht nur in der Musik-Branche, sondern auch im Schlafzimmer eine Legende? Auch nach dem tragischen Tod von Michael Jackson (✝50) wollen die Schlagzeilen über die Popikone nicht aufhören. Die jüngsten News über den Mann mit den weltbekannten Dancemoves stammen von keiner Geringeren als seiner Ex-Frau Lisa Marie Presley (51) – und die hat nichts als schmeichelnde Worte für ihren ehemaligen Partner übrig. Die Tochter von Elvis Presley (✝42) verrät: So heiß war der Sex mit MJ!

"Es war absolut wild. Am Anfang brauchte er Zeit und tastete sich langsam heran, dann wollte er mehr und mehr", offenbart Lisa Marie im Interview für das Buch Dark Lady von Anthony Gregore. Angeblich liebte Michael es, seine Frau im Stehen zu lieben und währenddessen zu singen. Lisa Marie sei von seinen Künsten in Sachen Horizontalsport hin und weg gewesen und beschrieb die Liebschaft mit dem Ausnahmekünstler als den besten Sex, den sie jemals hatte. Damit ist sie nicht alleine: Auch Michaels frühere Freundin Shana Mangatal berichtete erst kürzlich, dass MJ ein "perfekte Lover" gewesen sei.

Einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, offenbarte die heute 51-jährige Lisa Marie sogar: Das erste Mal taten sie und Michael es in Donald Trumps (72) Villa in Florida! Trotz MJs Können im Bett hielt ihre Liebe nicht lange. Das Pärchen war nur zwei Jahre lang miteinander verheiratet. 1996 beantragte Lisa Marie endgültig die Scheidung. Der Grund: Es habe "unüberwindbare Differenzen" zwischen ihnen gegeben.

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson

Anzeige

WENN Michael Jackson, Musik-Ikone

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presey und MIchael Jackson 1995

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de