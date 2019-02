Mehr nackte Haut geht kaum! Immer wieder zeigt sich Kim Kardashian (38) in hautengen und knalligen Outfits – und die bedecken oftmals gerade so eben das Nötigste. Bei ihrem letzten Auftritt präsentierte sich die Dreifach-Mama auf den Hollywood Beauty Awards in einem Kleid, dass aller Welt ihre Brüste zeigte. Und es war nicht das erste Mal, dass die Beauty sich so freizügig gab. Die Frau von Kanye West (41) überlässt bei ihren Outfits eben wenig der Fantasie – und das geht auch mal daneben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de