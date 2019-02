Diese Nachricht erschüttert die Promi-Welt: Am Dienstag verstarb Karl Lagerfeld (✝85) in seiner Wahlheimat Paris. Der deutsche Modezar wird von seinen zahlreichen Celebrity-Anhängern und Freunden nie vergessen werden. Im Promiflash-Gespräch auf dem Vigour Vogue Event in Berlin äußerte sich unter anderem Karls gute Bekannte Sylvie Meis (40) zu dessen Tod: "Ich bin immer noch sehr, sehr schockiert und das belastet mich heute sehr, die Nachricht. Ich bin sehr sehr erschrocken davon, traurig. Ich glaube, wir haben einfach eine absolute Legende, ein Genie verloren."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de