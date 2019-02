Sie setzt ihre Schwanger-Rundungen gekonnt in Szene! Im April werden Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal Eltern. Der hochschwangere Neu-Royal ist mit seinem Babybauch auf jedem öffentlichen Event der Hingucker. Im Laufe der Schwangerschaft hat sich Meghans Style aber etwas gewandelt. Wo am Anfang noch bunte Kleider das Bäuchlein der 37-Jährigen umschmeichelten, haben in den vergangenen Wochen gedeckte Farben den farbenfrohen Look verdrängt. Promiflash präsentiert euch eine kleine Style-Evolution der Duchess of Sussex.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de