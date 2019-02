Die Nachricht von seinem Tod schockierte am Dienstag nicht nur die Fashionwelt: Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) starb überraschend in seiner Wahlheimat Paris. Den Verlust der Legende können viele Promis immer noch nicht fassen, so auch Sylvie Meis (40). Das Model verriet im Interview mit Promiflash auf dem Vigour Vogue Event, wie Karl wirklich war: "Liebevoll, warmherzig, ich habe ihn nur kennengelernt als ganz, ganz tollen Mann und die Welt hat wirklich einen fantastischen Mann verloren."



