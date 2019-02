Diesen Vorwurf lässt Michael Wendlers (46) Freundin nicht auf sich sitzen! Laura M. besucht den Schlagerstar aktuell in seiner Wahlheimat Florida – und in den vergangenen Tagen postete sie zahlreiche Schnappschüsse ihrer Reise, auf denen sie ihren Body in knappen Outfits perfekt in Szene setzte. Einige ihrer Follower unterstellten ihr daraufhin, für ein gelungenes Foto in die Photoshop-Trickkiste zu greifen. Mit ihrem neuesten Instagram-Clip beweist die 18-Jährige nun, dass sie das gar nicht nötig hat: Zum ersten Mal zeigt sie sich auf ihrem Social Media-Kanal komplett ungeschminkt!



