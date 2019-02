Gegen superheiße, nur knapp verhüllte Kurven, viel Pink und Hundewelpen kommt selbst Capital Bra (24) einfach nicht an: Bisher hielt der Rapper den YouTube-Rekord in Deutschland für die "schnellste Million": Sein Song "Berlin lebt" wurde in sechs Stunden und einer Minute eine Million Mal geklickt. Shirin David (23) kann über diese Zahlen von nun an nur schmunzeln: Die ehemalige DSDS-Jurorin stieß ihren Musikerkollegen hochkant vom Thron – ihr Musikvideo zu "Gib ihm" knackte die Millionenmarke in gerade einmal fünf Stunden und 52 Minuten! Wie die Klickzahlen wohl bei einem Feature der beiden Web-Rekordler durch die Decke gehen würden?



