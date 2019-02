Ist sie es – oder ist sie es nicht? Bereits seit Monaten wird darüber spekuliert, dass Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) das erste gemeinsame Kind erwarten könnten. Zwar dementierte das Topmodel bislang die Munkeleien und zeigte sich zuletzt sogar demonstrativ mit einem Sektglas in der Hand – doch so recht glauben will ihr das kaum jemand. Auf aktuellen Fotos hat Heidi ihre Hand verdächtig auf den Bauch gelegt. Ob das vielleicht doch ein Hinweis auf Nachwuchs ist?



